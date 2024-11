Lars van der Haar onthult afspraak met Thibau Nys na cadeautje in Merksplas

Lars van der Haar is dankzij zijn ploegmaat Thibau Nys de nieuwe leider in de Superprestige. De Nederlander kreeg in de sprint de derde plaats cadeau van Nys.

Thibau Nys speelt door zijn dertiende plaats in Ruddervoorde en niet starten in Niel geen rol van betekenis in het klassement van de Superprestige. De Europese kampioen schonk dan ook zijn derde plaats in Merksplas weg aan Van der Haar.

Door dat puntje extra komt Van der Haar nu aan de leiding in de Superprestige met 49 punten, Niels Vandeputte heeft wel hetzelfde aantal punten. Michael Vanthourenhout volgt als derde op vijf punten van Vandeputte en Van der Haar.

Van der Haar krijgt podiumplaats cadeau van Nys

De Nederlander was blij met zijn derde plaats in Merksplas. "Heel mooi dat ik zo'n cadeautje krijg van Thibau. Vooraf hadden we wel gezegd dat hij me voor zou laten als de kans er was en het om een onbelangrijke plek in de uitslag ging."

"Ik had hem wel gezegd dat hij altijd zelf een podiumplek mocht pakken. Maar dat deed hij niet. Hij gunde het mij om derde te worden. Ik ben nu leider in twee klassementen (ook in de X2O Badkamers Trofee is Van der Haar leider, nvdr.) en dat is leuk."

Zondag staat de derde manche van de X2O Badkamers Trofee in Hamme op het programma. In beide klassementen volgt er dan een pauze. De volgende manche van de Superprestige is op 23 december in Mol, in de X2O Badkamers Trofee is het na Hamme wachten tot 14 december in Herentals.