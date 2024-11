Tijd voor het 'echte werk': Wout van Aert sleutelt weer aan datgene dat hem al boven zichzelf heeft doen uitstijgen

Het is Wout van Aert menens: hij is nu aan het 'echte werk' begonnen. De periode van het weer rustig fietsen na zijn crashes is voorbij. Tijd om de klimmer in Van Aert weer naar boven te halen.

De weg terug richting competitie verloopt in verschillende fases voor Wout van Aert. Eerst moest hij zijn verwondingen laten genezen. Daarna mocht hij zijn fiets weer van stal halen voor de eerste rustige ritjes, waarna hij dan echt weer op trainen kon overschakelen. Op stage in Spanje is het moment aangebroken om de klimmersbenen op de proef te stellen.

Een Van Aert in topvorm kon niet enkel de sprinter of de klassieke renner in zich tonen, maar wist ook bergop te imponeren. Dat heeft er onder andere toe geleid dat hij een Tourrit over de Mont Ventoux kon winnen en hij dit jaar tot de dag van zijn opgave in de Vuelta in aanmerking kwam om het bergklassement te winnen. Met diezelfde vorm wil Van Aert in de toekomst weer aanknopen.

Wout van Aert zet PR's neer

Is het daarom dat hij bij zijn laatste rit op Strava 'Real recognizes Real' geschreven heeft? Tijd voor het echte, werk, zoiets? Bij die fietstocht in en rond Denia heeft hij alleszins 3248 hoogtemeters afgelegd. Dat is al niet mis. Van Aert liet ook een persoonlijk record noteren op de beklimmingen Cv712 en Peladora fins Pego. Het pittige terrein was duidelijk een grotere uitdaging dan de afstand.

Het ging om een training van 85 kilometer, waar Wout van Aert dan toch 2 uur en 37 minuten heeft over gedaan. Het is ook wel bekend dat de renner van Visma-Lease a Bike op zijn Strava-account geregeld durft te verwijzen naar liedjesteksten. Het kan ook zijn dat dit is wat er aan de hand is, want Real Recognize Real is een nummer uit 2022.

Deze keer zonder Georges op pad

In elk geval moest hij zich deze keer geen zorgen maken over zijn zoontje Georges, zoals bij één van zijn vorige fietstochten.