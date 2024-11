Wout van Aert niet helemaal op zijn gemak met zoontje Georges in Spanje: "Angstzweet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert werkt in Spanje aan zijn vorm voor de eerste stage van Visma-Lease a Bike in december. Ook zoontjes Georges en Jerome zijn erbij.

In Spanje werkt Wout van Aert in de buurt van Denia een stage af van een kleine drie weken. Daarna gaat hij op stage met zijn ploeg Visma-Lease voor zo'n twee weken. En daar wil Van Aert al wat in vorm zijn.

Na zijn zware valpartij in de Vuelta begin september liet Van Aert zijn fiets bijna een maand aan de kant staan. Begin oktober stapte Van Aert voor het eerst weer op de fiets, met daarbij meteen een verwijzing naar zijn optreden in de The Masked Singer.

Om zijn gezin niet te veel te missen, zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome erbij in Spanje. Woensdag ging Van Aert nog lopen met zijn vrouw Sarah. Van Aert hield het bij zo'n vier kilometer.

Van Aert fietst met Georges

Donderdag ging Van Aert dan op stap met zijn zoontje Georges, die een kleine fiets van Cervélo heeft in de kleuren van Visma-Lease a Bike. Uiteindelijk legden ze zo'n acht kilometer af in zo'n 48 minuten.

Maar of Van Aert er echt van genoten heeft, valt te betwijfelen. "Angstzweet 🫣", schreef Van Aert bij de activiteit op Strava. Uiteindelijk liep alles goed af, maar de fietsmicrobe lijkt Georges ook al te pakken te hebben.