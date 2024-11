Geniepige transfer van ploeg van Wout van Aert tegen Pogacar? "Op die manier..."

Tadej Pogacar was in 2024 heer en meester in het wielrennen. Visma Lease a Bike wil in 2025 een nieuwe wereldorde scheppen.

Visma Lease a Bike won in 2023 de drie grote rondes. Dit jaar konden ze geen enkele eindzege pakken in de Giro, Tour of Vuelta. In 2025 willen ze de match weer overnemen van Tadej Pogacar. Daarvoor deden ze niet echt de grootste transfers. Er wordt vooral gekeken naar de eigen werking verder perfectioneren. Al kan er toch één opvallende transfer aangehaald worden. “Wél een zeer interessant gegeven - en in die zin misschien wel dé transfer van het jaar - vind ik de komst van Simon Yates (32) naar Visma-Lease a Bike”, vertelt Jan Bakelants in Het Laatste Nieuws. Op die manier meng je je in de keuken van Jayco-AlUla, maar onrechtstreeks ook bij UAE Team Emirates. “Want ik neem aan dat Simon toch op regelmatige basis contact houdt met zijn tweelingbroer Adam, één van de meesterknechten van Pogacar. En dat dat op die manier voor wat nuttige kennisoverdracht kan zorgen.” Een geniepige transfer dus van de ploeg van Wout van Aert. “Al gaan ze er gewoon vanuit dat Vingegaard in 2025 wél gespaard blijft van zware valpartijen en blessures en op de grote afspraken opnieuw zijn allerbeste niveau haalt.”