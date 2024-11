Maxim Van Gils geeft twee redenen waarom hij wil vertrekken bij Lotto Dstny

Maxim Van Gils heeft nu ook zelf gereageerd op zijn mogelijke vertrek bij Lotto Dstny. En hij onthult ook waarom hij wil vertrekken bij de Belgische ploeg.

Enkele dagen geleden sloeg het nieuws over de contractbreuk van Maxim Van Gils bij Lotto Dstny in als een bom in de wielerwereld. De 24-jarige Van Gils had namelijk dit voorjaar nog maar zijn contract verlengd bij Lotto Dstny.

Bij Sporza reageerde Van Gils over de geruchten over zijn contractbreuk. Al is daar volgens Van Gils geen sprake van. Hij is met Lotto Dstny wel in gesprek over zijn toekomst bij de ploeg. Van een vertrek zou voorlopig ook geen sprake zijn.

Financiële en sportieve redenen voor wens tot vertrek Van Gils

Maar toch zijn er twee redenen waarom Van Gils op een vertrek lijkt aan te sturen. De eerste reden is het financiële plaatje. "Ik ben een topsporter, hé, dus ergens speelt dat altijd wel een beetje mee, maar op deze leeftijd stel ik het sportieve toch als prioriteit."

Al benadrukt Van Gils dat de gesprekken met Lotto Dstny niet per se over geld gaan. Er is echter nog een tweede reden. "Ik heb vooral een duidelijke visie nodig voor de toekomst. Niet voor een jaar, maar wel voor meerdere jaren", stelt Van Gils.

Het huidige contract van Maxim Van Gils bij Lotto Dstny loopt tot eind 2026. Als hij wil vertrekken dan moet hij daar een akkoord vinden met de ploeg of een stevige schadevergoeding betalen. Anders dreigt een juridische strijd.