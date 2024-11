Eli Iserbyt voelt de bui al een beetje hangen: "Het wordt heel moeilijk"

Met een zege in de eerste manche in Antwerpen kon Eli Iserbyt niet beter aan de Wereldbeker beginnen. Voor de Belgische kampioen is het eindklassement dan ook een doel.

Door zijn schorsing en het missen van de manche in Ruddervoorde moest Eli Iserbyt het eindklassement in de Superprestige al uit zijn hoofd zetten. In de X2O Badkamers Trofee staat hij wel tweede op twee seconden van Van der Haar.

Voor Iserbyt is de Wereldbeker echter de grootste prioriteit. De Belgische kampioen won vorig jaar het eindklassement en wil dat dit jaar opnieuw doen. Met het maximum van de punten is hij goed van start gegaan.

Drukke kerstperiode in de Wereldbeker

Makkelijk wordt het echter niet. Op 26 januari staat de twaalfde en laatste manche op het programma. De kerstperiode wordt dan nog eens bijzonder druk met de manches in Hulst (21/12), Zonhoven (22/12), Gavere (26/12) en Besançon (29/12) die elkaar snel opvolgen.

"In december en de kerstperiode wordt het natuurlijk wel heel moeilijk, maar het is wel de bedoeling om ze allemaal te rijden", zegt Iserbyt bij WielerFlits. En in de Wereldbeker lijkt de Belgische kampioen altijd iets meer te kunnen.

"Er zijn veel meer UCI-punten te halen en het is veel meer in de media. Dat maakt dat ik voor mezelf misschien nog net iets attenter ben om zeer goed te presteren", stelde Iserbyt nog. Volgende afspraak is zondag in Dublin.