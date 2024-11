Visma-Lease a Bike is klaar en duidelijk: "Daarom kan Wout van Aert nog niet crossen"

De gehavende knie speelt Wout van Aert nog altijd parten, vooral bij het lopen. Daarom wordt er voorlopig nog geen beslissing genomen over het programma van Van Aert in het veld.

Fietsen doet Wout van Aert alweer sinds begin oktober na zijn zware valpartij in de Vuelta op drie september. De voorbije weken ging Van Aert in Spanje telkens zo'n 500 kilometer trainen, veel last van zijn knie heeft hij dus niet meer.

In Spanje ging Van Aert ook twee keer lopen, onder meer met zijn vrouw Sarah De Bie. Vorige week ging Van Aert nog 4 kilometer lopen, terwijl De Bie zes kilometer deed. Bij het lopen heeft Van Aert wel nog last aan de knie.

Knie hindert Van Aert tijdens het lopen

Hij liep dan ook een 'loopachterstand' op. Vooral bij hogere intensiteit ondervindt Van Aert nog wat hinder. "Daarom laat zijn knie nog niet toe om te crossen", laat Visma-Lease a Bike weten aan Het Nieuwsblad.

De komende maand zal Van Aert, onder meer tijdens de ploegstage van Visma-Lease a Bike, de looptrainingen opvoeren. Als hij opnieuw een goed gevoel heeft tijdens het lopen, gaat Van Aert terug crossen.

Ten vroegste op 19 december, wanneer de ploegstage van Visma-Lease a Bike is afgelopen, zal Van Aert opnieuw crossen. Dat kan dus ook later zijn, want Van Aert wil in zijn eerste cross meteen competitief zijn.