Felipe Orts schrok van Wout van Aert: "Dat zag ik aan zijn rechterbeen"

Wout van Aert kwam in de Vuelta zwaar ten val en liep daarbij een diepe wonde aan zijn knie op. Daardoor moest Van Aert een maand van de fiets blijven.

Op 3 september kwam Wout van Aert zwaar ten val in de Vuelta. Hij had op dat moment al drie ritten gewonnen en was leider in het puntenklassement en het bergklassement. En hij had eindelijk opnieuw zijn goede vorm vonden.

Maar zijn valpartij maakte een einde aan zijn Vuelta. Van Aert liep een diepe wonde aan zijn knie op en moest zelfs enkele dagen in het ziekenhuis van Herentals blijven voor verzorging. Van Aert liep ook een tijdje met krukken.

De schade aan de knie is tot op vandaag nog altijd zichtbaar, maar sinds 4 oktober kan Van Aert wel weer fietsen. Hij is al terug van een individuele stage in Spanje, daar maalde Van Aert al heel wat kilometers.

Orts over been Van Aert na zijn val

Van Aert lag na zijn val een maand stil en dat was wel duidelijk zichtbaar. Veldrijder Felipe Orts ging in oktober trainen met Van Aert. "Ik zag dat hij aan zijn rechterbeen veel spiermassa was verloren", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat was bij wijze van spreken maar half zo dik als zijn linkerbeen", schrok Orts. In 2019 liep Van Aert ook al een stevige blessure op aan zijn rechterbeen toen hij in een tijdrit de Tour tegen een drankhek reed.