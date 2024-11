Cian Uijtdebroeks stelt duidelijk zijn eisen over de Tour de France in 2025

Cian Uijtdebroeks beleefde niet zijn beste jaar bij Visma-Lease a Bike. De 21-jarige Belg staat er niet voor te springen om volgend jaar de Tour te rijden.

Eind vorig jaar maakte Cian Uijtdebroeks een spraakmakende transfer van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. Hij had nog een contract bij de Duitse ploeg tot eind 2024, maar daar werd na onderhandelingen toch een akkoord gevonden.

Een schot in de roos was het eerste seizoen van Uijtdebroeks bij zijn nieuwe ploeg niet. Hij moest zowel in de Giro als in de Vuelta opgeven en kampte ook met fysieke problemen. Die zijn ondertussen opgelost.

Uijtdebroeks was wel tevreden met zijn Tirreno-Adriatico, waar hij zevende werd. Ook het dragen van de jongerentrui in de Giro was een hoogtepunt voor Uijtdebroeks. Hij kijkt dan ook met veel motivatie naar 2025.

Geen debuut in de Tour van Uijtdebroeks?

"We zijn druk bezig met gesprekken over de aanpak en mijn programma. De komende weken zal daar meer duidelijkheid over zijn", zegt Uijtdebroeks bij Sporza. "Ik blijf een ronderenner en de rittenkoersen (en grote rondes) blijven dus de focus."

Een debuut in de Tour lijkt echter nog niet aan de orde te zijn. "Ik ben er persoonlijk niet de grootste fan van om nu al de Tour te doen. Ze gaan me moeten overtuigen", zegt Uijtdebroeks duidelijk.