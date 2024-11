Van der Poel en Philipsen zijn gewaarschuwd: Tadej Pogacar heeft er meer dan ooit tevoren zijn zinnen op gezet

De laatste jaren was Alpecin-Deceuninck telkens aan het feest: het ene jaar met Van der Poel, de laatste keer met Philipsen. Als het van Tadej Pogacar afhangt, verandert de vreugde volgend jaar van kamp in Milaan-Sanremo.

Tadej Pogacar had zich in een podcast al eens uitgelaten over de afgelopen edities van Milaan-Sanremo en zijn ereplaatsen in de Italiaanse klassieker. "Ik kom elke keer zo dicht, maar ben ook nog zo veraf. Het is ongelofelijk". Pogacar schoof de laatste jaren telkens een plekje op: vijfde, vierde, derde. De hoofdvogel afschieten, was er nog niet bij.

Er komen steeds meer indicaties dat de Sloveen er echt op gebrand is om het eerste Monument van het jaar te winnen. Ook bij Ekipa laat hij geen ruimte voor twijfel over zijn motivatie. "Milaan-Sanremo is als een groot kruis dat ik met mij meedraag. Het is een koers die ik heel graag wil winnen. Dat is de uitdaging in het eerste deel van het seizoen."

Sanremo moeilijkste koers voor Pogacar

Fabio Baldato, ploegleider bij UAE, is dan weer in gesprek gegaan met Inbici.net. En wat was het opvallende aan dit interview? Jawel, de focus van Pogacar op de Primavera. "Tadej wil vooral Sanremo winnen. We zullen proberen om hem in de conditie te brengen om hem op zijn best te laten koersen, ook al is dat de moeilijkste koers voor hem om te winnen."

De Italiaan verklaart waarom dat zo moeilijk zou zijn voor Pogacar. "Het is een snelle en technische koers en je neemt het op tegen snelle renners. Er zijn andere dingen nodig dan zijn belangrijkste kenmerken. Anderzijds klopt het ook wel dat Tadej er meestal in slaagt om zijn doel te bereiken wanneer hij er zijn zinnen op zet."

Pogacar heeft voor-en nadelen

Er zijn dus zaken die in het nadeel maar ook dingen die in het voordeel van Pogacar en zijn winstkansen in Sanremo spelen.