'Betrapt op doping: nationaal kampioen tijdrijden moet jaren schorsing vrezen'

Een nieuw dopinggeval heeft de wielerwereld in Zuid-Amerika doen opschrikken. Laureano Rosas zou betrapt zijn op een verboden middel en is in afwachting van meer nieuws alvast geschorst.

Laureano Rosas is tweevoudig Argentijns kampioen tijdrijden en won op nationaal niveau flink wat kleine rondes, mede met dank aan zijn sterke tijdrit. Afgelopen seizoen kwam hij na maart wel niet meer in actie.

Argentijn betrapt op doping

Nu is Laureano Rosas betrapt op een verboden substantie. Dat hebben Argentijnse bronnen bekendgemaakt. Het is nu wachten op het B-staal om te weten te komen of hij geschorst zal blijven.

De 34-jarige renner rijdt in Braziliaanse loondienst bij Swift Carbon Pro Cycling en riskeert een straf tot vier jaar. Hij is alvast op non-actief gezet in afwachting van meer informatie.

Vier jaar schorsing?

Rosas zou bij een zware schorsing meteen bijna een kruis kunnen maken over zijn carrière. Er is tot op heden nog niet geweten over welke verboden stof het gaat. Dat kan ook zeker meespelen in de eventuele strafmaat.

De voorbije jaren is het aantal dopingzaken fel verminderd. Toch steekt er af en toe toch nog wel eens eentje de kop op. Benieuwd wat de gevolgen zullen zijn voor de Argentijnse renner Laureano Rosas, we houden u de komende dagen en weken op de hoogte.