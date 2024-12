"Of het dit jaar anders zal zijn?" Klare taal over het veldritseizoen van Wout van Aert

Begin februari wordt in het Franse Liévin het WK veldrijden gereden. De nummers één en twee lijken al bekend, alleen nog niet in welke volgorde.

Het veldritseizoen is goed en wel op gang. We kregen al heel wat mooie crossen te zien, zo zag ook crosslegende Bertje Vermeire in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen.

“Het is niet omdat Van der Poel en Van Aert er niet bij zijn dat er niets te zien is”, is hij heel erg duidelijk. Toch kijkt Vermeire, net als vele andere crossfans, uit naar de komst van de grote twee.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen het elkaar weer moeilijk maken, al is het vooral uitkijken naar het WK veldrijden in het Noord-Franse Liévin.

Ze lijken nu al zeker van nummer één en twee te worden, alleen weten we nog niet in welke volgorde dat zal zijn. “Van der Poel is de toonaangevende factor”, vindt Vermeire.

Zal onze landgenoot dit jaar beter voor de dag komen na de dominantie van de Nederlander vorig seizoen? “Van Aert was vorige winter minder als crosser, omdat hij vooral met het voorjaar in zijn hoofd zat. Ik verwacht dat het dit seizoen niet anders zal zijn.”

“Het parcours in Liévin ken ik, want ik ben er indertijd (in het seizoen 2011-2012, red.) nog gaan supporteren voor Zdenek Stybar. Het is een omloop met snelheid en heuveltjes. Het wordt opnieuw een duel tussen die twee, denk ik.”