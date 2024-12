🎥 Pijnlijke beelden! Zware crash voor Thibau Nys in Dublin, maar is ook zijn fout volgens Paul Herijgers

Op de Wereldbekercross in Dublin ging het voor Thibau Nys al in de eerste ronde fout. Hij ging stevig tegen de vlakte.

Wat een chaos in Dublin in de eerste ronde al. De Tsjech Michael Boros ging als eerste over de balkjes. Hij ging in de fout, met een enorme valpartij tot gevolgd.

De Tsjechische kampioen ging over kop en liet Felipe Orts vallen. Boros stond recht en stak over, maar Thibau Nys knalde op hem en ging zwaar tegen de vlakte.

Onze landgenoot bleef liggen en greep naar de enkel. Uiteindelijk stapte hij weer op de fiets, maar na een ronde had hij al anderhalve minuut achterstand.

“Als er problemen zijn, moet je niet springen”, was Paul Herygers heel erg streng op Sporza. “Dan moet je afstappen.” Een valpartij die Nys dus zelf kon vermijden, aldus de cocommentator.

Voor de cross liet Nys al weten dat hij wat ziekjes was. Na zijn valpartij besliste zijn team om de koers uit te rijden, als een goede training. Uiteindelijk gaf hij er toch de brui aan, op twee ronden van het einde...