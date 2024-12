Jammer voor de fans: Thibau Nys heeft belangrijke boodschap voor de start van veldrit in Dublin

Thibau Nys staat vandaag aan de start in Dublin. Het gaat om de tweede Wereldbekercross van het jaar.

De veldrijders zijn straks te bewonderen in het Ierse Dublin. Thibaut Nys kwam alvast niet optimaal aan de start, zo liet hij weten aan Het Laatste Nieuws.

“Ik voel me niet super”, vertelde Nys. “Ik ben dinsdag ziek geworden. Gelukkig is het gewoon een verkoudheid, maar ik verschijn dus straks niet in topvorm aan de start. De stage in Spanje komt op het ideale moment.”

Eli Iserbyt won vorig weekend de eerste Wereldbekercross in Antwerpen. Niels Vandeputte, de leider in de Superprestige, verschijnt niet aan de start.

Na de cross in Dublin vertrekt Thibau Nys op stage naar Spanje. Het gaat om een stage met de wegploeg van Lidl-Trek.

Volgende week zondag is Nys al opnieuw in het veld te aanschouwen. Dan rijdt hij de Italiaanse cross in Oristano op Sardinië.