📷 Soudal-QuickStep komt met medische update: dan toch drie breuken voor Evenepoel

Vanmorgen werd Remco Evenepoel het slachtoffer van een ongeval, tijdens een trainingsrit. Hij knalde op een openstaande deur van een bestelwagen van Bpost.

Evenepoel werd naar het ziekenhuis in Anderlecht gebracht. Zijn ploeg Soudal-QuickStep laat nu weten dat Evenepoel drie breuken opliep bij het ongeval.

De dubbele olympische kampioen brak zijn rechtersschouderblad, zijn rechterhand en een rib. Hoelang onze landgenoot van de opgelopen breuken zal moeten herstellen is nog niet meteen duidelijk. Daar zal de komende dagen info over gegeven worden.

In zijn schouderblad zal in Herentals een plaatje gestoken worden, waardoor hij in principe al binnen een paar dagen opnieuw kan fietsen. Al zal dat met een gebroken rib en hand niet vanzelfsprekend zijn.

