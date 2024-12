UAE Team Emirates bijt van zich af na bijzonder dominant jaar: "We zijn niet Team-Pogacar"

UAE Team Emirates was dit jaar heer en meester in het peloton met maar liefst 81 zeges. Maar de ploeg wijdt dat niet alleen aan hun grote budget.

UAE Team Emirates boekte dit jaar niet alleen 81 zeges, maar deed dat ook met 20 verschillende renners. Het verbrak daarmee het record van Mapei uit 2000, dat met 19 verschillende renners in één jaar won.

"Dit zegt veel over onze ploeg. We rekenen op iedereen, we zijn niet Team-Pogacar", zegt ploegleider Tomas Aurelio Gil Martinez bij WielerFlits. Pogacar blonk dit jaar ook stevig uit met maar liefst 25 overwinningen.

Succes UAE niet alleen door geld

Volgens Martinez benadert UAE Team Emirates elke koers, met of zonder Pogacar, met dezelfde mentaliteit, namelijk een winnaarsmentaliteit. Maar met het grootste budget in de WorldTour. "Ja, maar het is veel meer dan geld alleen."

Renners moeten ook gelukkig gehouden worden en daar slaagt UAE Team Emirates ook in volgens Martinez. Maar ook de scouting van UAE Team Emirates is voor Martinez een grote reden voor het succes.

"We hebben Pogi niet weggekocht voor een miljoenenbedrag, hè. We hebben hem zelf mee groot gemaakt in de ploeg. Dat is minstens zo belangrijk. Het geld gaat naar performance en het behouden van onze toppers."