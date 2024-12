Sven Nys op zijn plaats gezet door Flanders Classics na stevige kritiek

Zondag staat in Sardinië de derde manche van de Wereldbeker op het programma. Heel wat crossers haken echter af om een stage in te lassen.

Onder meer Fem van Empel, Ceylin Alvarado, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Gerben Kuypers, Marie Schreiber en Blanka Vas zijn er zondag allemaal niet bij in de Wereldbeker in Sardinië. Zij zijn allemaal op stage.

Vorige week stond de tweede manche van de Wereldbeker in Dublin op het programma. Sven Nys klaagde over het feit dat die combinatie van die twee manches eigenlijk te moeilijk en te complex is voor de ploeg.

Nys krijgt tegenwind van Flanders Classics

Volgens Nys is zijn staf twee weken onderweg voor twee uurtjes cross. Maar Chris Mannaerts van Flanders Classics is het niet helemaal eens met de kritiek van Nys. "Dat is altijd met zo'n verplaatsing", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Sardinië kun je niet in de Kerstperiode zetten, want dan gaat het niet met alle crossen daar", stelt Mannaerts. Daarom is er naar een goede plek op de kalender gezocht waarop de verplaatsing naar Sardinië wel kan.

Maar Mannaerts stelt ook dat de juiste kalender gewoon niet bestaat. "Dat zie je ook aan de keuzes die de renners maken. De ene vindt dit een logische combinatie, de ander weer dat. We hebben het nu zo voorgesteld en dan kunnen we achteraf evalueren."