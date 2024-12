Evenepoel vertelt hoe lang hij moest wachten op MUG-team na zijn ongeval

Remco Evenepoel raakte eerder deze week betrokken bij een ongeval. Niet alles verliep zoals het eigenlijk zou moeten lopen.

Het moet een verschrikkelijk harde knal geweest zijn van Remco Evenepoel, tegen het portier van de bestelwagen van Bpost. Onze landgenoot verwijt de postbode niets.

“Ik draaide een beetje van mezelf en vroeg dus wat snelle suikers om niet flauw te vallen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Daarna werd hij geconfronteerd met de technische panne van Telenet.

“Daarna heb ik geprobeerd mijn familie te bereiken. Eerst Oumi, ik wist dat ze vlakbij was. Mijn ouders zaten iets verder en waren op dat moment ook bezig. Iemand die me hielp had een andere server en zo kon ik Oumi wél bereiken, via het internet. Het duurde allemaal best lang.”

Eigenlijk allemaal een beetje te lang. Dat gold niet in het minst voor de hulpdiensten die eveneens lang op zich lieten wachten. Evenepoel kreeg zelfs de jas van de postbode. “Ik denk dat ik er toch wel 30 à 40 minuten heb gezeten voor het MUG-team kwam.”

En ook in Anderlecht liep niet alles van een leien dakje. “De diagnose was nóg slechter in het AZ Herentals dan in het Erasmusziekenhuis, waar ze de sleutelbeenluxatie niet hadden opgemerkt. Hier werd het duidelijk dat er moest geopereerd worden.”