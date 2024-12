Oliver Naesen doodeerlijk na ongeval van Evenepoel: "Durf ik gewoon niet meer"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Over de veiligheid van renners is al heel veel gezegd en geschreven. Na het ongeval van Remco Evenepoel ligt dat dossier weer bovenaan op tafel.

Wielrenners die trainen op de openbare weg. Eigenlijk is het vragen om de nodige miserie. Dat heeft Remco Evenepoel deze week nog maar eens aan den lijve ondervonden.

Renners proberen er op zo’n goed mogelijke manier mee om te gaan, maar simpel is het zeker niet. En ieder geval al niet in ons land, waar het verkeer ontzettend druk geworden is.

“In Spanje is het inderdaad veiliger”, zegt Naesen aan Het Laatste Nieuws. “Omdat er minder verkeer is, zeker in het binnenland, en omdat de mensen er beter 'gekweekt' worden.”

Wie in Spanje te dicht bij een fietser passeert wordt immers beboet. “Ik vind het soms gênant hoelang ze daar wachten voor ze me voorbij durven te steken. Het contrast met België is groot.”

Trainen in België houdt dan ook de nodige risico’s in. Naesen kent de plek waar het ongeval met Remco Evenepoel deze week gebeurde bijzonder goed.

“Vroeger hadden wij een grote trainingstocht van zes uur om Brussel - onze 'Rund um Brussel' - maar die durf ik gewoon niet meer te doen. Te gevaarlijk. De route passeerde onder meer via Oetingen, de plek waar Evenepoel botste met de wagen van bpost.”