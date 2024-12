Patrick Lefevere helder over Remco Evenepoel: "Dat mag je vergeten"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moet na een nieuwe zware valpartij opnieuw revalideren. Toch spreekt Patrick Lefevere zich opnieuw uit over het programma van Evenepoel.

Het verdict voor Remco Evenepoel was zwaar na zijn val op training. De olympische kampioen liep breuken op aan zijn rib, schouderblad en hand, kneuzingen aan longen en had een ontwricht sleutelbeen.

Evenepoel zou zijn seizoen normaal aftrappen met de Faun-Ardèche Classic (1 maart) en de Faun Drôme Classic (2 maart). "We moeten een nieuw programma opstellen, waarbij we vanaf nul beginnen", zegt Patrick Lefevere bij La Dernière Heure.

Giro-Tour blijft optie, Milaan-Sanremo niet

Het programma van Evenepoel stond ook nog niet helemaal vast. "De Giro blijft een optie, ja, maar ik ben niet degene die zal beslissen. Het is nu in ieder geval voorbarig om daarover te praten", zegt Lefevere.

"Eén ding is echter zeker: Milaan-Sanremo (22 maart) kun je vergeten", stelt Lefevere duidelijk. Het eerste monument van het jaar was een optie, maar dat is nu dus van tafel geveegd. Luik-Bastenaken-Luik rijdt Evenepoel normaal wel.

Een dubbel Giro-Tour behoort dus ook tot de mogelijkheden. "Het is realistisch. Pogacar heeft aangetoond dat het mogelijk is om ze allebei achter elkaar te winnen. Wie Remco kent, weet dat hij daar motivatie uit haalt."