Cross geschrapt? Wereldbekercross van vandaag gaat mogelijk niet door

Vanmiddag wordt voor de eerste keer gecrosst in Sardinië. Al zou het wel eens kunnen dat de Wereldbekercross geschrapt wordt.

In december richting Sardinië trekken voor een veldrit? Dan verwacht iedereen een lekker winterzonnetje maar niets is minder waar.

In onze streken is het stormweer, maar dat geldt ook voor Sardinië. Het scenario ligt zelfs op tafel dat de cross geschrapt wordt, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

ItaliaMeteo, de Italiaanse tegenhanger van ons KMI, waarschuwt immers voor felle rukwinden. Er worden windstoten van 45 kilometer per uur verwacht.

Bovendien zal het ook zo goed als zeker stevig regenen. Een fikse streep door de rekening van de organisatie die een zonnig weertje had gehoopt te krijgen.

Momenteel is nog niet duidelijk of er gedacht wordt om de cross te schrappen. Het zou in ieder geval een stevige streep door de rekening zijn.