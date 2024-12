Roger De Vlaeminck heeft een duidelijke voorkeur: "Eli Iserbyt is mijn favoriet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel is het spannend in de cross. Roger De Vlaeminck heeft met Eli Iserbyt een duidelijke favoriet.

Met zeven verschillende winnaars op tien crossen met inzet is het bijzonder spannend in het nieuwe veldritseizoen. Enkel Thibau Nys (EK en Lokeren) en Laurens Sweeck (Niel en Merksplas) mochten dit seizoen al tweemaal zegevieren.

Verder wonnen ook Eli Iserbyt (Antwerpen), Michael Vanthourenhout (Dublin), Niels Vandeputte (Hamme), Joran Wyseure (Ruddervoorde) en Lars van der Haar (Koppenbergcross) elk één keer in een klassementscross.

Voor de spanning hoeven Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet terug te keren. Sinds vrijdag weten we dat Van Aert toch zes keer zal crossen, op 23 december staat Van Aert voor het eerst weer aan de start.

De Vlaeminck fan van Iserbyt

Ook Roger De Vlaeminck ziet dat het spannend is dit seizoen in het veld. "Op dit moment zijn ze met vijf aan elkaar gewaagd: Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout of Thibau Nys, ze winnen allemaal", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Toch heeft de wereldkampioen van 1975 en de drievoudige Belgische kampioen een voorkeur voor één renner. "Iserbyt is mijn favoriet, die probeert altijd om koers te maken", stelt De Vlaeminck duidelijk.