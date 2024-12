Na de kritiek opnieuw prijs? Mathieu van der Poel gaat opnieuw de strijd aan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft er opnieuw een topjaar opzitten. De voormalige wereldkampioen kan doorvoor opnieuw beloond worden met een prijs.

Eind oktober werd Mathieu van der Poel al uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. Daar kwam wel wat kritiek op, omdat Harrie Lavreysen op de Olympische Spelen in Parijs drie keer goud pakte in het baanwielrennen.

Zowel Van der Poel als Lavreysen zijn nu ook genomineerd voor Sportman van het Jaar in Nederland. Zij krijgen concurrentie van Max Verstappen (wereldkampioen Formule 1) en Abdi Nageeye (winnaar New York Marathon).

Vorig jaar werd Van der Poel voor de tweede keer in zijn carrière Sportman van het Jaar in Nederland. Het valt wel af te wachten of Van der Poel dit jaar ook opnieuw kan winnen, zeker na de kritiek op de Wielrenner van het Jaar.

Goed seizoen voor Van der Poel

Van der Poel had wel opnieuw een goed jaar. De Nederlander won als wereldkampioen zowel de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. In de Ronde van Luxemburg won Van der Poel ook nog een rit.

Op het WK in Zürich moest Van der Poel zijn regenboogtrui afstaan aan Tadej Pogacar. Op het WK gravel pakte Van der Poel een week later dan toch nog een wereldtitel in Leuven.