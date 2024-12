Nederlands bondscoach legt bal in het kamp van Van der Poel: "Heel grote uitdaging, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is nog veraf, maar toch staat het WK in Rwanda op 28 september bij veel landen al hoog op de agenda. De vraag is of dat ook het geval zal zijn bij Mathieu van der Poel.

In Glasgow pakte Mathieu van der Poel de wereldtitel op de weg, dit jaar moest de Nederlander tevreden zijn met brons in Zürich. Of daar een derde medaille op rij bijkomt, valt maar af te wachten. Begin oktober sprak Van der Poel al zijn twijfels uit over een deelname aan het loodzware WK in Rwanda. "Ik weet niet of het wel nut heeft om naar Afrika te gaan", zei Van der Poel toen bij Algemeen Dagblad. Kan bondscoach Van der Poel overtuigen? Met 5.475 hoogtemeters op 267,5 km wordt het WK in Rwanda er een voor klimmers. Nederlands bondscoach Koos Moerenhout beseft dat het moeilijk wordt voor Van der Poel. "Het zal voor Mathieu een heel grote uitdaging zijn, maar niet onmogelijk", zegt hij bij WielerFlits. Het kritieke punt is vooral de beklimming van Mount Kigali (5,9 km aan 6,9%) op zo'n 100 kilometer van de streep. Een klassieke renner als Van der Poel zal het daar moeilijk hebben om te overleven. Zeker met iemand als Pogacar in het peloton. Moerenhout bezocht het parcours in Rwanda en zal zijn bevindingen overmaken aan Van der Poel. "Als hij dat niet ziet of hij maakt andere keuzes zoals bijvoorbeeld het mountainbiken, dan heb je dat ook te respecteren", stelt Moerenhout nog.