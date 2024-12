🎥 Is de opvolging verzekerd? Zoontje Georges gaat Wout van Aert achterna

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is op stage in Spanje met zijn ploeg Visma-Lease a Bike voor hij weer het veld induikt. Zoontje Georges gaf alvast het goede voorbeeld.

De voorbije weken bracht Wout van Aert veel tijd door met zijn gezin. Na zijn val in de Vuelta was hij vooral in België, begin november trok Van Aert dan naar Spanje om er een individuele stage van zo'n drie weken af te werken. Zijn vrouw en kinderen gingen mee.

Van Aert keerde eind november terug naar België, tot hij deze week weer naar Spanje vertrok. Daar werkt Van Aert met zijn ploeg Visma-Lease a Bike de eerste ploegstage af ter voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Veldrijder Georges van Aert

Op 19 december keert Van Aert terug naar België, daarna gaat hij opnieuw crossen. Dat doet hij voor het eerst op 23 december in de Superprestige in Mol. Op 27 december komt Van Aert ook aan de start van de Exact Cross in Loenhout.

Zoontje Georges, die in januari 4 jaar wordt, gaf intussen het goede voorbeeld aan zijn papa. Dat blijkt uit een filmpje van Sarah De Bie op Strava. "Georges vs wind 0 - 1 Georges vs slijk 0 - 1", schreef ze erbij.

Echt een groot succes lijkt het dus niet te zijn geweest. Aan Wout van Aert om in Mol beter te doen, hij won al vier keer aan het Zilvermeer. Vorig jaar beet Van Aert nog in het zand en moest hij de zege aan Mathieu van der Poel laten.