Duidelijke boodschap voor de supporters van Wout van Aert: "Dat gaat voor Wout niet op"

Zaterdag staat in Herentals de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee. Net als vorig jaar ontbreekt Wout van Aert aan de start van de cross in zijn thuisstad.

Met Wout van Aert en Sanne Cant als inwoners werd in 2020 voor het eerst een veldrit georganiseerd in Herentals. Van Aert won toen voor Van der Poel, Cant werd vijfde bij de vrouwen. In het seizoen daarna won Van Aert opnieuw, daarna werd hij tweede.

De eerste drie edities van de cross in Herentals werden telkens eind december of begin januari gereden, in de periode waarin Van Aert de meeste van zijn crossen rijdt. Vorig seizoen verschoof de cross echter naar midden december.

Geen Van Aert aan de start in Herentals

Dat is ook dit jaar het geval en dat is een probleem voor de aanwezigheid van Van Aert. Hij zit nu in Spanje op stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike en staat dus voor het tweede jaar op rij niet aan de start.

"Als wij de optie hadden om uit te wijken met onze cross naar een of twee weken later, dan hadden we dat zeker gedaan", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij WielerFlits. Maar door de overvolle kalender is dat bijzonder moeilijk.

Van Aert overtuigen met extra, wat sommige mensen denken, is volgens Vervecken geen optie. "Dat gaat voor Wout niet op. Dat soort renners verdient zo goed z’n boterham. Wout heeft hogere doelen in het voorjaar met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."