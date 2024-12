Quinten Hermans maakt zijn drastische beslissing over het veldrijden bekend

De voorbije jaren verlegde Quinten Hermans zijn focus steeds meer naar de weg. Nu heeft hij beslist om het veldrijden helemaal links te laten liggen.

Tussen 2013-2014 en 2021-2022 reed Quinten Hermans bijna altijd zo'n dertig crossen of meer per seizoen. Sindsdien is hij dat aantal crossen stelselmatig beginnen afbouwen, vorig seizoen reed Hermans nog acht crossen.

Hermans begon er vorig jaar aan op 16 december in Herentals en zou met het Belgisch kampioenschap in Meulebeke op 14 januari zijn laatste cross van het seizoen rijden. Een vierde plaats in Mol was het beste resultaat van Hermans.

Geen crossen voor Hermans deze winter

Deze winter zal Hermans echter geen enkele cross rijden, dat bevestigt hij aan Het Nieuwsblad. Hermans is op dit moment in Spanje met Alpecin-Deceuninck en bereidt zich daar volop voor op het nieuwe wegseizoen.

Hermans liet na het WK gravel begin oktober al uitschijnen dat hij deze winter niet zou crossen. "Misschien sla ik deze winter over. Het is een heel drukke zomer geweest, met heel veel koersdagen. Dat weegt ook wel door", zei Hermans bij WielerFlits.

Met de Giro en de Vuelta reed Hermans voor het eerst in zijn carrière twee grote rondes op één seizoen. In de Ronde van het Baskenland won Hermans de derde rit, in de Vuelta werd hij in de elfde rit tweede.