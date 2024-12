Duo van Pauwels Sauzen-Bingoal verklaart in koor waar het op staat over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen er bijna aan. Dat weten ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal ook wel. Dat verandert natuurlijk één en ander.

Verschillende veldrijders lieten zich voor de cross in Herentals al uit over de betekenis van de rentrée van Van Aert en Van der Poel in het veldrijden. Vanthourenhout benadrukte dat die twee toch wel héél veel mediabelangstelling krijgen, in vergelijking met de andere crossers. Iserbyt wil nog winnen wat er te winnen valt voor ze erbij komen.

Dan moet er niet geaarzeld worden, want dit is het laatste volledige crossweekend voor de terugkeer van Van Aert en Van der Poel in het veld. Ook na de afloop van de X2O-cross had het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal het er ook bij VTM nog over. Met een Wout en Mathieu op de startlijst belooft het een heel ander verhaal te worden.

Vanthourenhout mikt op de klassementen

"Da's waar. Ik heb gewerkt naar die periode om zo goed mogelijk te zijn. Dan zien we wel wat er mogelijk is", laat Michael Vanthourenhout zich niet uit zijn lood slaan. "Natuurlijk weten we dat het heel moeilijk wordt. Tweede of derde worden na Mathieu en Wout is ook heel mooi. Zij spelen geen rol in de klassementen. Daarom wil ik ook wel goed zijn in die periode om punten en tijd te scoren in de klassementen."

Eli Iserbyt ziet er een soort van nieuwe start in. "Dat zal een tweede deel van het seizoen zijn dat begint voor ons. Een tweede of derde plaats achter die twee kleppers is ook zeer mooi", herhaalde hij als het ware exact de boodschap die Michael Vanthourenhout ook al meedeelde. Beide ploegmaats kijken er dus naar op een identieke manier.

Iserbyt realistisch over niveau Wout en Mathieu

Nochtans gaat het er ook in het huidige deelnemersveld al niet traag aan toe. "Ja, maar je mag het niveau van Wout en Mathieu toch niet onderschatten. Het niveau is wel hoog bij ons, maar bij die mannen is het toch nog een ander niveau."