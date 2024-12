Collega bij Belgische ploeg gaat los en is lyrisch: "Patrick Lefevere is een monument, zijn palmares is fenomenaal"

Sinds Patrick Lefevere aangekondigd heeft dat hij stopt aan het einde van dit jaar, komen heel wat mooie woorden zijn richting uit. Een collega bij een Belgische ploeg doet er ook aan mee.

Zoals Patrick Lefevere al jarenlang CEO is van Soudal Quick-Step, vervult Stéphane Heulot diezelfde functie de voorbije twee seizoenen bij Lotto Dstny. Ze weten dus allebei hoeveel werk er inkruipt om aan het hoofd te staan van een wielerploeg. Het mag dus geen wonder zijn dat er wel een zekere appreciatie is voor het werk van Lefevere.

Heulot staat in een interview bij Cyclism'Actu stil bij de veranderingen onder de teammanagers. De ene komt, de andere gaat. Vooral het pensioen van Patrick Lefevere springt natuurlijk in het oog. "Ik heb de overtuiging dat Patrick niet helemaal zal verdwijnen", plaatst Heulot er wel een kanttekening bij. "Hij gaat advies blijven geven aan de ploeg."

Lefevere een monument in binnen-en buitenland

Zelfs in dat geval zal het er voortaan een heel stuk anders aan toegaan bij de Wolfpack. Iedereen weet dat het nu iemand anders is die de lakens uitdeelt en zijn stempel drukt. "Ik zou zeggen: dit is het leven. Het klopt dat Patrick in België een monument is. In andere landen ook, denk ik. Zijn palmares is fenomenaal. We kunnen ons niet inbeelden wat hij allemaal gerealiseerd heeft."

Patrick Lefevere was een man met een geheel eigen stijl, maar blijft wel een mooi voorbeeld anno 2024. Dat vindt Heulot althans. "Op bepaalde punten zal hij voor velen een voorbeeld zijn." Misschien zien we de Fransman in de toekomst dus wel enkele zaken toepassen zoals Lefevere dat bij zijn ploeg ook zou gedaan hebben.

Stéphane Heulot doet heel wat uit de doeken

Heulot had het in ditzelfde interview ook over de plannen van Lotto en het nieuws rond talenten Van Gils en Widar.