'Dan toch? Dit wordt het programma van Merlier en Vermeersch in het veld'

Het is uitkijken naar de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de cross. Maar ook Tim Merlier en Gianni Vermeersch zouden in de kerstperiode opnieuw crossen.

Eind november kwam Paul Herygers al met nieuws over het veldritprogramma van Tim Merlier. Volgens Herygers zou Merlier aan de start komen in Loenhout (27/12), Besançon (29 december) en Gullegem (4 januari).

Volgens HLN klopt dat ook grotendeels, Merlier zou wel degelijk aan de start komen in Loenhout en Gullegem. Van Besançon, een manche in de Wereldbeker, is voorlopig geen sprake. Bart Wellens uitte onlangs nog kritiek op een mogelijke deelname van Merlier in Besançon.

Vijf crossen voor Gianni Vermeersch?

Ook Belgisch kampioen gravel Gianni Vermeersch zou in de kerstperiode opnieuw het veld induiken. Hij zou aan de start staan in Loenhout op 27/12, Diegem op 30/12, Koksijde op 03/01, Gullegem op 04/01 en het BK in Heusden-Zolder op 12/01.

Het programma van Vermeersch zou wel nog onder voorbehoud zijn, maar als het klopt dan staan Merlier en Vermeersch samen met Wout van Aert aan de start in Loenhout en in Gullegem. Van der Poel staat ook in Loenhout aan de start.

Vermeersch zou naast Van der Poel zo de enige wegrenner zijn van Alpecin-Deceuninck die ook het veld induikt. Timo Kielich en Quinten Hermans hebben na een lang wegseizoen nood aan wat rust.