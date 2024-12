Mathieu van der Poel biedt zijn excuses aan na de cross in Zonhoven

Mathieu van der Poel etaleerde meteen zijn vorm in de cross. Hij domineerde de veldrit van Zonhoven van begin tot einde.

Mathieu van der Poel sloeg al in de eerste ronde van de cross in Zonhoven keihard toe, tot grote verbazing van de televisiecommentatoren. En hij ging alsmaar door.

De Nederlandse wereldkampioen reed van start tot finish moederziel alleen aan de leiding. Van een machtsvertoon gesproken. Hij had anderhalve minuut voorsprong op Thibau Nys, de nummer twee in Zonhoven.

“Of ik op schema zit voor het WK?”, lachte Van der Poel achteraf. “Meer dan op schema. Ik had het zelf niet verwacht. Ik wist wel dat het in mijn voordeel was, zo’n zware cross. Dan heb je iets minder intervallen. Het was een lastige cross vanaf het begin, maar ik kon goed mijn eigen tempo blijven rijden.”

De start was meedogenloos. “Het laatste linkse bochtje voor de kuil nam ik nog vrij slecht, maar daarna kwam ik beter door de modder dan de rest. Bij het uitrijden van de put had ik ook meteen het goede spoor.”

Van der Poel koos ervoor om tempo te rijden en verontschuldigde zich. “Excuses dat het niet spannend was. Maar ik heb gewoon mijn eigen cross gereden. Zonhoven is altijd een parcours dat ik graag doe, net als Mol morgen.”