Kan hij starten in Loenhout? Manager van Wout van Aert komt met update over ziekte

Geen Wout van Aert aan de start in Mol, hij ziekt nog uit. Komt hij vrijdag wel aan de start in de Exact Cross in Loenhout?

Sinds Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun programma hadden bekendgemaakt, was het uitkijken naar de cross in Mol, waar ze samen aan de start zouden staan. Maar zondagmiddag kwam het nieuws dat Van Aert ziek was.

Van Aert kreeg zaterdag na zijn training plotseling last van buikgriep. Volgens zijn manager Jef Van den Bosch voelde Van Aert zich erg slecht. "Er was niks aan te doen", zei hij maandag bij Het Laatste Nieuws.

Van Aert aan de start in Loenhout?

Geen Van Aert in Mol dus, maar volgens Van Den Bosch zou Van Aert zich wel alweer wat beter voelen. Dat zou goed nieuws zijn voor de Azencross in Loenhout van vrijdag. Daar zou Van Aert dan voor het eerst het veld induiken.

"Maar we bekijken het dag per dag. Het is nu een kwestie van uitzieken", houdt Van Den Bosch wel nog een slag om de arm. Het blijft dus nog enkele dagen afwachten voor er zekerheid komt over het starten van Van Aert.

Na Loenhout staan er nog vier crossen op het beperkte programma van Van Aert. Dat zijn Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari).