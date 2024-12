Ploegleider onthult de weinig verrassende oorzaak van ziekte van Wout van Aert

Wout van Aert moest zijn rentree in Mol een dag voordien uitstellen door ziekte. En de oorzaak van die ziekte is niet heel ver te zoeken.

Er stond in Mol normaal gezien een eerste van vier duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het programma. Maar dat kwam er dus niet, want Van Aert moest zondagmiddag afzeggen door ziekte.

Vrijdag had Van Aert nog een crosstraining afgelegd met zijn goede vriend Daan Soete. Zaterdag reed Van Aert nog van Herentals naar Knokke, een tocht van 140 kilometer van zo'n 4,5u. Maar daarna liep het mis voor Van Aert.

Oorzaak van ziekte Van Aert ligt thuis

"Ineens voelde hij zich ziek, daar was niets aan te doen. Er waren er nog meer ziek thuis", zegt ploegleider Jan Boven bij WielerFlits. Vrouw Sarah of zoontjes Georges en Jerome zijn dus de oorzaak van de ziekte van Van Aert.

Voor Van Aert is het een zoveelste tegenslag voor Van Aert in 2024. Want iedereen herinnert zich nog de zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta. Wordt het stilaan niet allemaal te veel voor Van Aert?

"Uiteindelijk keek hij er heel erg naar uit", zegt Boven daar over. Uiteindelijk moet Van Aert zijn rentree in het veld nu enkele dagen uitstellen, want vrijdag staat de cross in Loenhout op het programma bij Van Aert.