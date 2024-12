19de plek in cross van Mol, maar toch felicitaties voor Eli Iserbyt

Het is niet het moment van Eli Iserbyt, deze periode in de cross. De West-Vlaming eindigde in Mol als negentiende.

Meer dan vijf minuten was de achterstand van Eli Iserbyt aan de finish in Mol op winnaar Mathieu van der Poel. Toch komt Bart Wellens met felicitaties voor Iserbyt. “Chapeau”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik vond het heel positief dat hij niet opgaf, ondanks het feit dat hij op een positie rondreed waar hij niet thuishoort.” Het parcours was helemaal niet op zijn lijf geschreven, waardoor de verwachting er was dat de West-Vlaming al na twee ronden of zo zou opgeven. Maar dat gebeurde niet. “Maar hij bleef knokken, met het gevaar dat hij gedubbeld zou worden. Als de koers één ronde langer was, zou het bijna van dat geweest zijn”, gaat Wellens verder. De vele gedubbelden blijft een probleem in Mol. De organisatie heeft een korte ronde samengesteld. Vorig jaar bleven er amper tien renners uit de greep van de winnaar. “In deze periode van het jaar zijn er ook nog eens heel veel deelnemers en dan moet je als organisatie ingrijpen. Ze moeten die jongens veel vroeger uit koers halen – niet enkel aan het einde van een ronde, maar ook halverwege een ronde moeten ze kunnen ingrijpen – en ze hadden het parcours tweehonderd of driehonderd meter langer moeten maken.”