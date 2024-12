Hapt Wout van Aert toch nog toe? "Wat hij vraagt, betalen we met plezier"

Wout van Aert moest door ziekte de cross in Mol missen, waardoor hij nu maar vijf crossen zal rijden dit seizoen. Al hopen ze in Diegem om Van Aert toch nog te kunnen overtuigen.

Toen Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun programma in het veld onthulden, was het in Diegem toch even schrikken. Zij zijn de enige cross in de kerstperiode waar Van Aert en Van der Poel ontbreken op de startlijst.

De kalender van Van der Poel zit al propvol, de kans dat de wereldkampioen op 30 december alsnog aan de start staat in Diegem, is klein. Maar organisator Francis Bosschaerts hoopt om Wout van Aert nog te kunnen overtuigen.

Diegem probeert Van Aert te overtuigen

Van Aert moest forfait geven voor Mol en zal zijn rentree vrijdag in Loenhout een week niet crossen voor hij in Gullegem aan de start komt. Om Van Aert te overtuigen om aan de start te staan, wil Bosschaerts ook financieel een inspanning doen.

"Als Van Aert een dezer dagen nog belt, mag hij zeker starten. Hij kan hier rijden, geen enkel probleem. Wat hij dan vraagt, betalen we met plezier", zegt Bosschaerts bij WielerFlits. Al is de kans klein dat Van Aert toehapt.

Bij Visma-Lease a Bike hadden ze het programma van Van Aert in blokken van een week uitgetekend. Door Diegem aan zijn programma toe te voegen zou hij na Loenhout geen week meer hebben om te trainen voor hij aan de start komt in Gullegem op 4 januari.