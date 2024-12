Ongeloof over suprematie van wereldkampioen Mathieu van der Poel: "Hoe kan het?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel rijdt straks in Gavere al zijn derde cross op enkele dagen tijd. Maar vooral zijn demonstratie in Zonhoven zorgde voor verbazing.

Voor Mathieu van der Poel was Zonhoven zijn eerste cross sinds het WK veldrijden begin februari. Velen dachten dat de wereldkampioen wat tijd zou nodig hebben om opnieuw het goede gevoel te pakken te krijgen.

Niets was minder waar, want al na iets meer dan een minuut reed Van der Poel van de rest weg. De wereldkampioen won uiteindelijk met anderhalve minuut voorsprong en maakte zijn suprematie nogmaals duidelijk.

Van der Poel demonstreert in Zonhoven

"Ik denk dat veel klassieker-renners al wel denken: wij kunnen de boel wel inpakken", zegt Laurens ten Dam bij Live Slow, Ride Fast. "Wat hij daar deed, was een meesterwerk; van de derde startrij naar voren in 72 seconden."

"Wat er na die start gebeurt... Hoe kan het? Hij reed twee keer zo hard als de rest door een modderstrook, slingerde een bochtje buitenom, remde iemand binnendoor eruit en vanuit daar trok hij vanuit stilstand weer op, zo die kuil in. Toen was het gebeurd."

Een dag later in Mol wachtte Van der Poel zo'n 25 minuten om te versnellen, maar uiteindelijk won hij opnieuw met meer dan een minuut voorsprong. Zet de wereldkampioen die reeks straks gewoon verder in Gavere?