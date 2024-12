Thibau Nys geeft compliment dat hij van Wout van Aert krijgt netjes terug: "Ook eens proberen Van der Poel te volgen"

Thibau Nys en Wout van Aert lijken goede maatjes te zijn geworden in de cross in Loenhout. Achteraf waren er mooie woorden heen en weer.

Nys kon in Loenhout van stationnetje naar stationnetje opschuiven. "Da's aangenaam, maar ik had liever in het begin van de koers vooraan gezeten", bekent de Europese kampioen voor de Exact Cross-microfoon. "Dat had mij wat krachten kunnen besparen. Ik reed lek in het midden van de eerste ronde. Het was vrij dicht bij de materiaalpost, maar ik miste zo de aansluiting bij het eerste keer opdraaien naar de finishlijn."

Het was onbegonnen werk om in die vroege fase van de wedstrijd dan reeds alle werk op te knappen. "Ik heb heel veel kunnen profiteren om in het wiel te zitten. Gelukkig had ik met Wout van Aert een goede compagnon om stilletjes aan naar voren te rijden." Opvallend dat Thibau die woorden gebruikt: Van Aert zei immers exact hetzelfde over hem.

Thibau Nys behaalt het hoogst haalbare

"Als je dan tweede eindigt, is dat sowieso het hoogst haalbare. Ik denk niet dat er veel meer mogelijk was geweest als ik meteen vooraan had gezeten. In één van de volgende crossen wil ik wel ook eens proberen om Mathieu van der Poel te volgen", heeft Thibau Nys nog een ambitie om u tegen te zeggen. Benieuwd of hij er een keertje in slaagt.

In afwachting hiervan is die tweede plek in Loenhout een mooie beloning. "Ik ben er wel altijd in blijven geloven. Ik voelde dat ik een hele goede dag had. Hoe ik nu rondrijd, is dit fysiek zeker even goed als op het EK en in Overijse. Dan hangt het gewoon van parcours tot parcours af waar ik mijn vorm het beste kan uitspelen. Ik kijk al uit naar Diegem."

Nys ligt niet aan oorzaak van val Van Aert

Nys ging Van Aert nog wel wat zeggen na afloop van de Azencross. "Hij viel in de laatste ronde net nadat ik hem passeerde en ik wou toch even zeker zijn dat het niet mijn schuld was. Blijkbaar was het door andere omstandigheden dat hij onderuit ging."