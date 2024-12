🎥 Wout van Aert had bijna spijt van hét moment van 2024: "Waarom heb ik ja gezegd?"

Voor Wout van Aert was 2024 een jaar met veel pech, door twee zware valpartijen. Maar er waren ook mooie momenten, zoals zijn verrassende deelname aan 'The Masked Singer'.

Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen lag Wout van Aert dit voorjaar in de lappenmand. Eind mei maakte Van Aert zijn rentree in de Ronde van Noorwegen, maar in die periode waagde hij zich ook aan een ander avontuur.

Van Aert dook eenmalig op in 'The Masked Singer' als Eekhoorn. "Een avontuur? Dat mag je wel zeggen, ja", blikt Van Aert terug bij HLN. "Hiervoor moest ik het verst uit mijn comfortzone komen. Maar ik kijk er wel met veel plezier op terug."

Van Aert twijfelde over deelname aan 'The Masked Singer'

Voor Van Aert was het vooral superleuk om te doen en zo veel mensen te verrassen. Dat was het doel van zijn deelname en hij vindt dat hij daar wel is in geslaagd. Al gaf Van Aert, onder meer op Strava, wel zelf veel tips naar zichzelf weg.

Van Aert kreeg op de avond van de uitzending al meteen heel veel berichtjes van mensen die dachten dat hij het was, maar ze konden het niet geloven. Ook op sociale media werd meteen in de richting van Van Aert gewezen.

Al had Van Aert wel veel twijfels over zijn deelname. "Ik moet wel zeggen dat ik, een halve minuut voor ik het podium op moest, mezelf de vraag stelde: 'Waarom heb ik ja gezegd?'"