"Die rust en die kebab, dat deed zoveel deugd": Evenepoel blikt terug op de Spelen

Op de Olympische Spelen in Parijs pakte Remco Evenepoel twee gouden medailles. Pas enkele uren na zijn twee gouden medaille drong het bij Evenepoel door wat hij gerealiseerd had.

Na zijn derde plaats in de Tour de France ging de focus van Remco Evenepoel naar de Olympische Spelen in Parijs. Op de eerste dag van de Spelen was het meteen prijs voor Evenepoel in tijdrit, hij pakte de gouden medaille.

"Remco en Wout (Van Aert, die brons pakte, nvdr.) werden van hot naar her gesleept, ze hadden geen controle over wat er met hen gebeurde. Wij zagen Remco pas aan het Belgian House. Remco had nog niks gegeten, hij had zelfs nog niet gedoucht", blikt vader Evenepoel terug in 'Full Gas'.

Evenepoel reed diezelfde nacht nog weer naar België, maar zat dan al met de wegrit in zijn hoofd. Daar wil hij nog eens een gouden medaille pakken. Met succes, Evenepoel kroont zich tot dubbel olympisch kampioen.

Besef dringt door bij Evenepoel in kebabzaak

Opnieuw zijn er festiviteiten in het Belgian House en Evenepoel kan weinig tot niets eten. Als hij enkele uren later, samen met vrouw Oumi en haar broertjes terug naar hun hotel wandelen, spotten ze een kebabzaak die nog open is.

"Daar zaten we dan, om drie uur ’s nachts, midden in Parijs, zonder dat we lastig gevallen werden, zonder dat we gestoord werden. Dat was een uniek moment", vertelt Evenepoel in Full Gas. "Dat heeft me zoveel deugd gedaan, die rust en die kebab. Op dat moment kon ik laten indalen wat ik gepresteerd had."