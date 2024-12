Komt Van Aert nog in de buurt van palmares Van der Poel? Ex-renner is duidelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert moest dit jaar geblesseerd toekijken hoe Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer won en Parijs-Roubaix voor de tweede keer op rij. Komt Van Aert nog in de buurt van het palmares van Van der Poel?

Met drie keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix en ook Milaan-Sanremo heeft Mathieu van der Poel al zes monumenten op zijn erelijst staan. Wout van Aert won in 2020 met Milaan-Sanremo zijn enige monument.

Van Aert werd in september 30 jaar, Van der Poel viert eind januari zijn 30ste verjaardag. Heel veel jaren en kansen heeft Van Aert dan ook niet meer om te winnen in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

Kan Van Aert palmares Van der Poel nog benaderen?

Ex-renner Danny Nelissen denkt niet dat Van Aert nog in de buurt zal komen van het palmares Van der Poel. Ook omdat Van Aert er volgens Nelissen bewust voor kiest om niet altijd het kopmanschap op te eisen.

"Ik denk dat hij zich een beetje geschikt heeft in die rol. Ik ben ervan overtuigd dat hij die aansluiting echt kan maken nog, juist omdat hij Van Aert is, maar door die valpartijen kregen we de strijd Van Aert-Van der Poel op de kasseien niet te zien", zegt hij bij WielerFlits.

Van Aert viel zwaar in Dwars door Vlaanderen en moest daardoor de rest van het voorjaar missen. In 2022 kon Van Aert ook niet starten in de Ronde van Vlaanderen door een coronabesmetting.