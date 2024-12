Wereldkampioen Mathieu van der Poel zet Belgische crossfans op hun plaats

Mathieu van der Poel won net als in 2023 ook dit jaar weer in het Franse Besançon. De wereldkampioen merkte ook een duidelijk verschil op met de crossen in België.

Na Zonhoven, Mol, Gavere en Loenhout was Mathieu van der Poel ook de beste in Besançon. De wereldkampioen reed al snel weg van Toon Aerts, maar zijn voorsprong bleef altijd beperkt tot zo'n twintig seconden.

Zijn vijfde zege op rij kwam echter nooit in gevaar in Besançon. De Nederlander was niet alleen tevreden over zijn overwinning, maar ook over het Franse publiek. Als kleinzoon van Raymond Poulidor is Van der Poel dan ook graag gezien.

Verschil tussen Belgische en Franse fans

"Ik word altijd gesteund in Frankrijk. Er zijn helaas niet veel crossen hier. We moeten er in de toekomst voor zorgen dat we ook hier crossen blijven organiseren", zei Van der Poel achteraf bij het Franse DirectVelo.

Van der Poel merkte dan ook een duidelijk verschil tussen het Franse publiek en het Belgische publiek in een cross. "Hier komen de mensen echt voor de sport. In België heb ik soms het idee dat ze alleen maar komen om te feesten."

Voor Van der Poel was Besançon ook zijn laatste cross van 2024, maandag komt hij niet aan de start in Diegem. Op 1 januari staat Van der Poel wel aan de start in Baal, daarna rijdt hij ook nog op 3 januari in Koksijde en op 5 januari in Dendermonde.