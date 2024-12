📷 Nog altijd duidelijk zichtbaar: Wout van Aert toont groot litteken op zijn knie

Wout van Aert heeft vorige week zijn rentree gemaakt in het veld. Op zijn sociale media blikte Van Aert terug op zijn week, waarbij het groot litteken op zijn knie nog duidelijk zichtbaar is.

Op 3 september viel Wout van Aert zwaar in de zestiende etappe van de Vuelta. In een afdaling kon Van Aert een andere vallende renner niet meer ontwijken en hij knalde tegen een bergwand. Van Aert liep een diepe wonde aan zijn knie op.

Van Aert moest een punt zetten achter zijn wegseizoen en moest zo het WK en EK missen. Na een lange revalidatie maakte Van Aert afgelopen vrijdag in Loenhout zijn rentree. Met een vierde plaats deed Van Aert het goed.

Gehavende knie Van Aert

Op zijn sociale media blikte Wout van Aert terug op de week van zijn rentree. Daarin zien we Van Aert koffiezetten, op stap gaan met zijn zoontje Georges en trainen op de weg. Van Aert is ook te zien in de fitness voor krachtoefeningen voor zijn knie.

Daarop is duidelijk een groot litteken te zien dat Van Aert heeft overgehouden aan zijn valpartij in de Vuelta enkele maanden geleden. De foto waarop het litteken te zien is, is de vierde foto in de rij.

Last van zijn knie heeft Van Aert niet meer, al zijn er nog wat kleine gevolgen merkbaar. Op zaterdag 4 januari komt Van Aert opnieuw in actie in Gullegem, ook zondag 5 januari in Dendermonde is Van Aert aanwezig.