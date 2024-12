Bart Wellens waarschuwt zijn renners voor Wout van Aert: "Je gaat er sowieso aan kapot"

Wout van Aert maakte in Loenhout zijn rentree in het veld. En dat deed hij met verve, zelfs na een zware stage in Spanje met Visma-Lease a Bike.

Het was een geslaagde rentree voor Wout van Aert in Loenhout. Hij dook meteen als eerste het veld in en reed ook enkele minuten op kop. Maar na een klein foutje moest Van Aert toch de koppositie afstaan aan Mathieu van der Poel.

Een echt duel met de wereldkampioen werd het niet, maar Van Aert streed met Thibau Nys en Laurens Sweeck wel om het podium. Door een valpartij in de laatste ronde viel Van Aert uiteindelijk net naast het podium, hij werd vierde.

Wellens waarschuwt zijn renners over Van Aert

Bart Wellens was onder de indruk van de rentree van Van Aert in Loenhout. Vooral omdat Van Aert de voorbije weken in Spanje trainde op de weg. "Je ziet op Strava welke volumes Van Aert traint in Spanje", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

"En dan staat hij in zijn eerste cross van het seizoen toch fris genoeg aan de start om podium te rijden. Ik waarschuw mijn renners altijd over die Strava-files. 'Probeer dit vooral niet zelf.' Het is verleidelijk als jonge renner om te kopiëren, maar je gaat er sowieso aan kapot."

Wellens vergelijkt het met Sven Vanthourenhout en Sven Nys. Vanthourenhout was de ideale trainingspartner van Nys, maar hij kon de belasting die Nys nodig had niet aan.