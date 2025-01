Thibau Nys wil Tadej Pogacar kloppen: deze topkoers wil hij in 2025 winnen

Thibau Nys wil na zijn uitstekende jaar op de weg in 2024 opnieuw een stap vooruit zetten in 2025. Hij droomt dan ook van het winnen van een topkoers.

Met negen zeges boekte Thibau Nys in 2024 evenveel overwinningen als Remco Evenepoel. Toch waren de overwinningen van Evenepoel met twee olympische titels, een tijdrit in de Tour en de wereldtitel tijdrijden nog van een ander niveau.

Nys pakte zijn overwinningen allemaal in rittenkoersen van één week. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen mocht Nys zegevieren. In Hongarije werd Nys zelfs eindwinnaar dankzij twee ritzeges.

Thibau Nys droomt van de Waalse Pijl

In 2025 wil Nys een stap vooruit zetten. "Als ik naar volgend seizoen kijk, is er één koers waar ik onmiddellijk aan moet denken en dat is de Waalse Pijl. Dat is mijn eerste doel voor volgend jaar", zei Nys bij The Odd Tandem.

"De finish van de Waalse Pijl, op de Muur van Hoei, zou mij moeten liggen. Ik heb er met de crossploeg wel eens opgereden, maar toen dacht ik nog niet aan een carrière als wegrenner. Ik dacht wel meteen van: 'Als ik ooit een wegkoers wil winnen, dan is het de Waalse Pijl'", stelt Nys.

"Het is dan best gek om te evolueren in een renner die potentieel kan winnen." Nys zal het in de Waalse Pijl wel moeten opnemen tegen Tadej Pogacar, die in 2023 won. Ook Maxim Van Gils, in 2024 derde, wordt een uitdager voor Nys.