Lotto-manager Stéphane Heulot is hard: "Toekomst van het wielrennen is in gevaar"

Lotto ziet er in 2025 een stuk anders uit met het vertrek van enkele toppers en sponsor Dstny. Manager Stéphane Heulot trekt zelfs aan de alarmbel.

Met Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe), Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG) en Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) verloor Lotto drie van zijn beste renners aan grote topploegen.

Dat kwam onder meer door het vertrek van cosponsor Dstny, dat na twee jaar alweer verdwenen is van het shirt. Daardoor is het budget van de ploeg gezakt in vergelijking met vorig jaar. Er moet financieel dan ook iets bijkomen.

Maar er is ook de concurrentie van de grote ploegen, die de toprenners van Lotto een veel groter salaris kunnen bieden. Zo kon UAE Team Emirates XRG Vermeersch het dubbele aanbieden van wat Lotto kon.

Concurrentie van grote ploegen

En er was ook nog het vertrek van Maxim Van Gils, die ondanks een contract tot eind 2026 wilde vertrekken. "Ik vrees dat het model van het voetbal meer en meer naar het wielrennen overwaait", zegt Heulot bij Het Nieuwsblad. Hij vreest dat er nog renners zullen volgen.

Die evolutie in het wielrennen betreurt Heulot. "De toekomst van het wielrennen is in gevaar", stelt hij. "Als slechts een handvol ploegen bepaalt wie de wedstrijden wint, dan komt dat de interesse voor de wielersport niet ten goede."