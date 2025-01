Mathieu van der Poel spreekt klare taal over het einde van zijn carrière

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel viert op 19 januari zijn 30ste verjaardag. De Nederlander denkt dan ook al na over het einde van zijn carrière.

Wout van Aert werd midden september al 30 jaar, zijn grote rivaal Mathieu van der Poel is over zo'n twee weken aan de beurt. Net als Van Aert denkt Van der Poel dan ook al na over het einde van zijn carrière als renner.

Toch ondertekende Van der Poel vorig jaar een nieuw contract bij fietsenmerk Canyon voor maar liefst tien jaar. "Maar dat hoeft niet in de hoedanigheid van topsporter te zijn. Dat kan ook als ambassadeur", maakt Van der Poel duidelijk bij Sporza.

Van der Poel over einde carrière

Daarnaast verlengde Van der Poel ook zijn contract bij Alpecin-Deceuninck voor vier jaar tot eind 2028. Op het einde van dat contract zal Van der Poel bijna 35 jaar zijn, veel langer zal zijn carrière ook niet meer duren.

"Ik ga zeker niet tot mijn 40e blijven koersen", zegt Van der Poel heel stellig. "Ik vind het belangrijk om te stoppen op een hoogtepunt of op een punt waar je vrede mee kan nemen." Want Van der Poel ziet ook andere voorbeelden.

Hij ziet vaak dat renners te lang blijven koersen, wat dan afbreuk doet aan de carrière die ze hebben opgebouwd de voorbije jaren. Dat zal Van der Poel dus zeker niet doen.