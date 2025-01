"Alleen de trui telt": ultieme underdog lijkt klaar voor grote verrassing

Het BK in Heusden-Zolder wordt misschien wel een heel open strijd. Zonder Wout van Aert lijkt iedereen wel kans te kunnen maken of alvast te willen maken op de tricolore. Ook Niels Vandeputte gelooft erin.

Afgelopen weekend werd Vandeputte amper 23e in Dendermonde, maar misschien was dat wel een beetje verstoppertje spelen. Dit seizoen liet hij namelijk al heel mooie dingen zien.

Regelmatig seizoen

Hij won de Wereldbeker in Hulst en won ook in Hamme, terwijl hij tweede werd in onder meer Ruddervoorde en onlangs nog in Diegem. Qua regelmaat heeft hij heel wat adelbrieven kunnen voorleggen de voorbije maanden.

"Ik weet dat mijn vorm goed is en kijk met vertrouwen naar het BK. Dendermonde was dan wel een tegenvaller, maar Zolder is het tegenovergestelde qua parcours. Dat ligt me beter voor het BK", aldus Vandeputte in gesprek met Sporza.

Strijden voor driekleur

"Laurens Sweeck en Thibau Nys kunnen hier goed uit de voeten. Ze hebben snelheid én een sterke sprint. En mannen als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn nooit te onderschatten."

Toch gelooft Vandeputte ook wel in zijn eigen kansen: "Ik ga alvast vol strijden voor de winst. Op een kampioenschap telt er ook maar één plek: de eerste. Natuurlijk zijn zilver en brons mooie prestaties, maar die draag je niet een heel jaar. Alleen de Belgische trui valt op, en die is het waard om alles voor te geven."