"Ik doe het vooral voor Wout": Visma-Lease a Bike haalt topper binnen dankzij Van Aert

Visma-Lease a Bike wil de beste wielerploeg ter wereld zijn en haalt daarvoor ook toppers binnen. Niet alleen qua renners, maar ook voor de begeleiding en ondersteuning van de renners.

Bij Visma-Lease a Bike lagen heel wat toprenners in 2024 in de lappenmand. Wout van Aert kwam twee keer zwaar ten val, Jonas Vingegaard lag na zijn val in de Ronde van het Baskenland zo'n twee weken in het ziekenhuis.

Van Aert revalideerde twee keer succesvol bij kinesist Thijs Hertsens, die ook Remco Evenepoel en zelfs Eddy Merckx bijstaat bij hun revalidaties. Sinds dit jaar werkt Hertsens op freelance basis ook voor Visma-Lease a Bike, zo'n 30 tot 50 dagen per jaar.

Hertsens aan de slag bij Visma-Lease a Bike

"Een nieuwe stap. Ik doe het ook vooral voor Wout. Ik heb ook het gevoel dat de komende twee seizoenen cruciaal worden in zijn wegcarrière. Het is ook via Wout dat deze samenwerking is ontstaan", onthult Hertsens bij HLN.

Door de revalidaties van Van Aert heeft Hertsens veel contact gehad met de medische en performance cel van zijn ploeg. Hertsens zal vooral aanwezig zijn in de voorbereiding op grote koersen om renners sneller te laten herstellen en preventief blessures tegen te gaan.

Het is dus niet de bedoeling dat Hertsens aanwezig zal zijn in de Tour, dan worden er soigneurs en osteopaten ingezet om de renners te behandelen. Volgende week zal Hertens wel aanwezig zijn op de ploegstage van Wout van Aert en co in Spanje.