Toon Aerts doet opvallende bekentenis: "Heb ervan moeten leren genieten"

Toon Aerts stoomt zichzelf in Spanje klaar voor het BK in Heusden-Zolder. Het is uitkijken wat de kampioen van zes jaar geleden kan laten zien.

In 2019 werd Toon Aerts, die nu rijdt voor Deschacht-Hens, Belgisch kampioen in Kruibeke. Op dit moment bereidt hij zich in Calpe voor op het BK.

“Ik ben naar Calpe getrokken om te herstellen na een ziekteperiode en om te recupereren van de zware wedstrijden die we tot hiertoe al afgewerkt hebben”, klinkt het bij onze landgenoot.

“Het goede weer doet deugd. Na het BK leggen we in Spanje verder de focus naar het WK en de nog resterende crossen”, gaat hij verder.

Sinds zijn terugkeer na zijn dopingschorsing werd Aerts al enkele keren tweede, maar een overwinning zat er nog niet in. “Ik had in Namen moeten winnen. Daar verpest ik het op het einde. In Dublin, Besançon en Merksplas was ik er ook al dichtbij.”

Aerts bleef niet van pech gespaard en hij hoopt dat dit in Heusden-Zolder achterwege blijft. “Ik kan dit BK moeilijk inschatten. Er kan heel tactisch gereden worden en die parcourswijziging zal eveneens zijn invloed hebben.”

“Ik reken Laurens Sweeck en Thibau Nys als de topfavorieten voor de Belgische titel. Daaronder staan een heel pak renners waaronder ik mezelf kan stellen. Ik heb leren genieten van het veldrijden. Ik ga als topsporter steeds voor het hoogste. Lukt het niet, dan probeer ik steeds het positieve mee te nemen.”