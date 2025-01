Evenepoel schrok stevig van zijn afscheid: dit berichtje stuurde mama Agna naar Lefevere

Sinds 1 janauri is Patrick Lefevere geen CEO meer van Soudal Quick-Step. Hij kondigde zijn afscheid in december aan en dat was voor Remco Evenepoel toch schrikken.

Na zijn revalidatie begint Remco Evenepoel straks al aan zijn zevende seizoen bij Soudal Quick-Step. Dat zal wel voor zonder Patrick Lefevere zijn, die net voor zijn 70ste verjaardag door Jurgen Foré werd opgevolgd als CEO. Het nieuws van het afscheid van Lefevere, die de ploeg in 2003 zelf heeft opgericht, sloeg wel in als een bom. Ook bij kopman Remco Evenepoel, die er in december in Spanje niet bij was door zijn ongeval op training. Afscheid Lefevere deed Evenepoel schrikken Tien minuten voor Lefevere de aankondiging deed, belde hij Evenepoel. "Hij was erg hard geschrokken", onthult Lefevere nu bij VTM Nieuws. Maar Lefevere kreeg nadien wel enkele mooie berichten van Evenepoel. Ook mama Agna stuurde een berichtje naar Lefevere. "'Jij was de enige persoon aan wie ik mijn zoon op die leeftijd had toevertrouw', stuurde ze. Meer moet dat niet zijn", stelt Lefevere. Of Evenepoel ook Soudal Quick-Step trouw zal blijven, is nog maar de vraag. Zijn contract loopt nog tot eind 2026. Lefevere zou niet liever wensen dan dat Evenepoel nog lang bij de ploeg blijft. Maar vooral de ploeg blijft vooral zijn kind.